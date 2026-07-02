Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Transporter zwingt Linienbus zu Bremsmanöver - Fahrgast stürzt - Polizei sucht Zeugen

Gegen 7:40 Uhr befuhr der Fahrer eines Linienbusses der Linie 135 den Tourainer Ring in Fahrtrichtung Nordhafen. Kurz vor der Einmündung Auerstraße wurde der Bus von einem bislang unbekannten Transporter überholt. Anschließend wechselte das Fahrzeug unmittelbar vor dem Linienbus auf dessen Fahrstreifen und bog direkt nach rechts in die Auerstraße ab.