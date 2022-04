Mülheim an der Ruhr: Unbekannter touchiert PKW und flüchtet - Zeugen gesucht

45473 MH.-Altstadt II:

Am Sonntagmorgen (10. April) gegen 6:35 Uhr verständigte ein 23-Jähriger die Polizei, da er Schäden an seinem Dienstwagen bemerkt hatte. Er hatte den Renault Trafic am Abend zuvor am Fahrbandrand des Winkhauser Talwegs abgestellt. Als er am Sonntagmorgen zum Auto kam, stellte er auf der Beifahrerseite Schäden an der Tür und dem Spiegel fest sowie einen Zettel an der Windschutzscheibe.

Ein Unbekannter hatte den Renault vermutlich touchiert und ist anschließend geflüchtet.

Der Zettel an der Windschutzscheibe gibt Hinweise darauf, dass ein oder mehrere Zeugen den Unfall beobachtet haben könnten. Die Polizei sucht nun nach diesen Personen.

Wenn Sie Hinweise zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

