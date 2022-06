Mülheim an der Ruhr: Unbekannter schneidet Radfahrerin beim Überholen und flüchtet - 48-Jährige schwer verletzt

45468 MH.-Altstadt II:

Am Donnerstagabend (2. Juni) gegen 20:30 Uhr befuhr eine 48-jährige Essenerin mit ihrem 52-jährigen Lebensgefährten den Radschnellweg RS1 in Mülheim an der Ruhr. Sie waren vom Mülheimer Hauptbahnhof Richtung Ruhr unterwegs, als plötzlich ein unbekannter Radfahrer die 48-Jährige links so überholte, dass sie stürzte. Der Lebensgefährte sowie eine 41-jährige Zeugin leisteten Erste Hilfe. Auch der unbekannte Radfahrer blieb zunächst am Unfallort, entfernte sich aber Richtung Max-Kölges-Straße, als der Rettungswagen eintraf. Die 48-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei den unbekannten Radfahrer.

Zeugen konnten den Unfallgegner wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. 40-50 Jahre alt - Ca. 1,72 m groß - Schlanke Statur - Trug einen grauen Fahrradanzug

Wenn Sie Angaben zu dem Radfahrer machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

