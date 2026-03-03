Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Schuhe - Fotofahndung

Der Unbekannte fiel der Verkäuferin auf, als er offenbar an den Sicherungen der Schuhe manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, schubste er sie gegen ein Regal und verletzte sie hierbei leicht. Anschließend rannte der Unbekannte mitsamt Beute in Richtung Schloßstraße. Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten: