Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Schuhe - Fotofahndung

45468 MH.-Altstadt I: Am 8. April 2024 (gegen 15 Uhr) entwendete ein Unbekannter in einem Schuhgeschäft am Hans-Böckler-Platz zwei Paar Schuhe und schubste dabei die Verkäuferin (49). Die Polizei sucht nun mit Fotos nach ihm.
Der Unbekannte fiel der Verkäuferin auf, als er offenbar an den Sicherungen der Schuhe manipulierte. Als die Frau ihn ansprach, schubste er sie gegen ein Regal und verletzte sie hierbei leicht. Anschließend rannte der Unbekannte mitsamt Beute in Richtung Schloßstraße. Mit Bildern der Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach dem Unbekannten:
https://polizei.nrw/fahndung/196393
Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise erbittet die Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de./SyC
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell