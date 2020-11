Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Kleinkraftrad vor dem Mülheimer Hauptbahnhof- Ermittlungsgruppe Jugend fahndet

Essen (ots) - 45468 MH- Innenstadt: Am frühen Mittwochabend (25. November kurz nach 19 Uhr) griff ein unbekannter Mann nahe der Hauptpost einen 17- jährigen Kradfahrer an und raubte dessen Kleinkraftrad. Mit seinem Zweirad Keeway Typ Ky650 "Am Hauptbahnhof 2" stehend, sprach der unbekannte Räuber den Jugendlichen zunächst an. Mit Gewalt bemächtigte er sich des Krades, startete den Motor und fuhr davon. Der Überfallene beschrieb den Angreifer als einen jungen, etwa 170 cm großen Mann, mit augenscheinlich vorderasiatischen Wurzeln. Kriminalbeamte der Ermittlungsgruppe Jugend haben die Ermittlungen übernommen und bitten mögliche Zeugen sich bei der Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer zu melden. Tel. 0201- 8290. /Peke