Mülheim an der Ruhr: Unbekannter raubt Handtasche und flieht - 1. Folgemeldung - Änderung der Täterbeschreibung

Essen (ots) - 45468 Mh.-Altstadt: Ein Unbekannter hat am Freitag, 17. April, kurz vor Mitternacht, an der Ecke Eppinghofer Straße/Am Löwenhof einer 22-Jährigen die Handtasche geraubt. Der Räuber näherte sich der jungen Frau plötzlich von hinten, entriss ihr die Handtasche und floh. Wir berichteten am 20. April, unserer ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4575416 Nun kann der mutmaßliche Räuber etwas genauer beschrieben werden. Der Tatverdächtige ist womöglich älter als zunächst angenommen, nämlich etwa 30 bis 35 Jahre alt. Außerdem wird er nun nicht mehr als dünn, sondern als stabil beziehungsweise kräftig beschrieben. Er hat einen Bart, der am Kinn etwas länger ist, ähnlich eines Ziegenbartes. Er soll "mitteleuropäisch" ausgesehen haben und trug bei der Tat ein rotes oder pinkfarbenes Sweatshirt und eine lange, blaue Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Räuber geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw