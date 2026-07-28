Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Mann erbeutet hohe Bargeldsumme von Seniorin - 2. Folgemeldung - Fotofahndung

Im Zuge der weiteren Ermittlungen meldete sich nun ein Zeuge bei der Polizei. Nachdem die Polizei das Phantombild veröffentlicht hatte, erkannte der Zeuge den bislang unbekannten Mann wieder. Das Überwachungssystem an seiner Wohnanschrift hatte zuvor ein Bild des Mannes aufgezeichnet, nachdem dieser dort geklingelt hatte. Der Zeuge selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause, erkannte den Mann jedoch später auf dem Bild. Auch die 85-Jährige erkannte den Mann auf dem Bild als den Tatverdächtigen wieder.