Mülheim an der Ruhr: Unbekannter gibt sich als falscher Bankmitarbeiter aus - Fotofahndung

45468 Mülheim an der Ruhr: Im Zeitraum 08. April bis 12. April vergangenen Jahres erhielt ein 92-jähriger Mülheimer einen Anruf von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter. Dabei täuschte der vermeintliche Bankmitarbeiter Probleme mit der EC-Karte des Seniors vor. Zwei Tage später suchte der unbekannte Tatverdächtige die Wohnanschrift des Mannes auf. Dort übergab der Mülheimer dem Täter die EC-Karte gutgläubig. Der Tatverdächtige entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Anschließend nutzte der Unbekannte die EC-Karte in mehreren Fällen, um Abbuchungen vorzunehmen.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/172200

Er trug ein schwarzes Basecap mit braunem Schirm. Zudem trug er eine schwarze Jacke mit braunen Details an der Kapuze.

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de //JuV

