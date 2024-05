Mülheim an der Ruhr: Unbekannte versuchen 19-Jährigen auszurauben - Zeugen gesucht

Essen: Einbrecher-Duo in Gaststätte gestellt - Vorläufige

Polizeimeldungen Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: Am Freitagmorgen (17. Mai) brachen zwei Tatverdächtige (m, 37 / w, 19) in eine Gaststätte an der Hedwigstraße ein.