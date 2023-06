Mülheim an der Ruhr: Unbekannte versprüht Reizgas, um Rucksack einer Jugendlichen zu stehlen - Zeugen gesucht

45468 MH.-Eppinghofen: Gestern Abend (15. Juni) versuchte eine unbekannte Frau einer 15-Jährigen ihren Rucksack zu stehlen. Sie setzte vermutlich Reizgas ein und verletzte die Mülheimerin leicht.

Gegen 21:30 Uhr lief die 15-jährige Mülheimerin auf der Hornstraße in Richtung Bruchstraße. Plötzlich habe eine unbekannte Frau von hinten an ihrem Rucksack gezogen. Als die Jugendliche sich wehrte, trat ihr die Unbekannte gegen einen Oberschenkel und sprühte vermutlich einen Reizstoff in ihr Gesicht. Danach flüchtete die Tatverdächtige ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Unbekannte wurde als ca. 30 Jahre alt beschrieben. Sie sei ca. 165 cm groß und habe eine schlanke Statur. Die Frau habe ein weißes T-Shirt, eine kurze Hose sowie eine Sonnenbrille getragen. Ihre Haare waren zum Zopf gebunden. Zudem habe sie einen Hund (Yorkshire Terrier) mit sich geführt.

Das Kriminalkommissariat 13 ermittelt aufgrund des versuchten Raubes gegen die Tatverdächtige. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

