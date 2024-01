Mülheim an der Ruhr: Unbekannte stehlen Porsche aus Garage - Zeugen gesucht

45478 MH.-Speldorf: Am 24. Januar in der Zeit von 01:40 bis 02:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer videoüberwachten Gemeinschaftsgarage eines Mehrfamilienhauses am Schemelsbruch. Aus der im Erdgeschoss liegenden Garage entwendeten sie einen weißen Porsche 911 GTS mit Mülheimer Kennzeichen. Der Sportwagen fällt durch schwarze Felgen, sowie einem Heckspoiler auf.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib des Sportwagens geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr unter 0201/829-0./RH

