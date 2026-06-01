Mülheim an der Ruhr: Unbekannte sprengen Hauseingangstür - Polizei sucht Zeugen

Gegen 2 Uhr kam es an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses zu einer Detonation. Durch die Explosion wurden die Hauseingangstür sowie die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung erheblich beschädigt. Zudem zersprang die gläserne Überdachung vor dem Mehrfamilienhaus. Auch der Steinboden im Eingangsbereich, eine angrenzende Holzhütte sowie eine Garagentür wurden durch die Detonation beschädigt.