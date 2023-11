Mülheim an der Ruhr: Unbekannte rauben Smartphones aus Handyshop - Zeugen gesucht

45468 MH-Altstadt: Am Freitagmittag (3. November) raubten drei Unbekannte drei Smartphones aus einem Handyshop auf der Wallstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 12:35 Uhr betraten zwei unbekannte junge Männer die Smartphone-Filiale auf der Wallstraße. Vor dem Geschäft wartete ein dritter Unbekannter. Plötzlich zog einer der Tatverdächtigen einen Gegenstand aus seiner Hosentasche und sprühte einen Reizstoff in das Gesicht eines 61-jährigen Mitarbeiters. Die Unbekannten rissen an drei befestigten Smartphones, nahmen sie mit und flüchteten zusammen mit dem Wartenden in unbekannte Richtung.

Die beiden unbekannten Diebe wurden als ca. 180 cm groß mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer sei ca. 23 Jahre und der andere Täter ca. 18 Jahre alt. Der Wartende wurde als ca. 160-170cm groß und 15-16 Jahre alt beschrieben.

Gegen die bislang unbekannten Täter wird aufgrund des Raubes ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden. /RB

