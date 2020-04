Mülheim an der Ruhr: Unbekannte rauben 25-Jähriger die Geldbörse - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Essen (ots) - 45472 Mh.-Heißen: Zwei Unbekannte haben am Montag, 20. April, einer 24-Jährigen auf der Straße Bromersfeld die Geldbörse geraubt. Gegen 18.10 Uhr lief die 24-Jährige in Richtung Max-Hallbach-Straße, als sich zwei junge Männer von hinten näherten und sie überholten. Plötzlich blieben die Männer stehen und einer von ihnen schlug ihr das Portemonnaie aus der Hand. Anschließend hob er die Geldbörse auf. Die 24-Jährige versuchte noch, den Räuber festzuhalten, doch die beiden Männer konnten in Richtung Ginsterweg fliehen. Beide Tatverdächtigen sind etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Der erste Unbekannte, der geschlagen und das Portemonnaie an sich genommen hat, soll "deutsch" ausgesehen haben und rotblonde, lockige Haare haben. Er trug einen schwarzen Parka mit grauer Schrift auf dem Rücken. Der zweite Unbekannte soll "südländisch" ausgesehen haben und hat kurze, schwarze Haare. Er trug bei der Tat eine graue Jogginghose mit roten Streifen an der Seite und eine schwarze Strickjacke. Zeugen, die Hinweise auf die Räuber geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 31 zu melden. /bw