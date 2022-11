Mülheim an der Ruhr: Unbekannte Räuber scheitern an entschlossenem Eigentümer

45476 MH.-Styrum: Am Donnerstagabend (24. November) gegen 20:00 Uhr scheiterten zwei unbekannte Räuber an einem wehrhaften 54-Jährigen.

Die Männer klingelten an der Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Straße Lohkamp. Dort gaben sie sich über die Gegensprechanlage als Postboten aus und gelangten auf diese Weise in den Hausflur.

Nachdem sie den Keller aufgesucht hatten, um mutmaßlich an den dortigen Tresor zu gelangen, trafen sie unvorhergesehen auf den 54-jährigen Eigentümer, welcher den Keller als Arbeitszimmer nutzt.

Die vermeintlichen Postboten betraten den Keller und versuchten den 54-Jährigen zu überwältigen. Trotz körperlicher Gewalt und Vorhalt einer Schusswaffe, leistete dieser entschlossen Gegenwehr und verteidigte sein Eigentum. Dabei zog er einem der Täter sogar noch die Maskierung vom Gesicht. Letztendlich akzeptierten die beiden Unbekannten ihre Niederlage und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und ambulant behandelt.

Gegen die bislang unbekannten Täter wird aufgrund des versuchten schweren Raubes ermittelt. /RB

