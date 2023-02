Mülheim an der Ruhr: Unbekannte Person verursacht Gefahrenbremsung von Straßenbahn - Elfjähriger leicht verletzt

45468 Mh.-Altstadt 1: Eine unbekannte Person hat am Montag, 13. Februar, eine Gefahrenbremsung einer Straßenbahn verursacht, wodurch ein Elfjähriger leicht verletzt wurde. Gegen 16:15 Uhr versuchte eine unbekannte Person, die Tür einer gerade von der Haltestelle am Hauptbahnhof abfahrenden Straßenbahn von innen gewaltsam zu öffnen. Dadurch wurde beim Fahrer der Straßenbahn ein Alarm ausgelöst, welcher daraufhin eine Gefahrenbremsung einleitete. Durch die abrupte Bremsung stürzte ein elfjähriger Junge in der Bahn und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Person, die die Bremsung verursacht hat sowie nach Zeugen, die Hinweise auf diesen Mann oder diese Frau geben können. Wer entsprechende Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat 3 zu melden. /bw

