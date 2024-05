Mülheim an der Ruhr: Unbekannte hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab - Fotofahndung

45475 MH-Dümpten:

Am 28. Juni vergangenen Jahres soll eine Unbekannte an einem Geldautomaten in Mülheim-Dümpten Bargeld vom Konto eines 22-jährigen Mülheimers abgehoben haben. Dieser gab an, seine EC-Karte zuvor verloren zu haben.

Mit Fotos einer Videoüberwachungskamera sucht die Polizei nun nach der Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/134348

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

