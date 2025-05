Mülheim an der Ruhr: Unbekannte fahren mit gestohlenem PKW in Zaun und besprühen Anwohner mit Reizgas - Fotofahndung

45470 MH.- Menden-Holthausen: Am frühen Morgen des 15. November vergangenen Jahres fuhren zwei Unbekannte mit einem gestohlenen PKW in einen Zaun an der Straße Schultenberg. Als ein Anwohner die Männer fotografierte, wurde er von einem der beiden mit Reizgas besprüht.

Ein Anwohner (56) der Straße Schultenberg wurde gegen 5:40 Uhr von einem lauten Knall wach und bemerkte, dass ein PKW in seinen Zaun gefahren war. Er machte mit seinem Smartphone Bilder der beiden im PKW sitzenden Männer. Während der Fahrer den Wagen aus dem Zaum manövrierte, sprühte der Beifahrer dem 56-Jährigen Reizgas ins Gesicht. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen der versuchten gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls von Kraftfahrzeugen.

Ein Foto der Unbekannten finden Sie in unserem Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/169240

Das zuständige Verkehrskommissariat fragt: Wer kennt die Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf ihren Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell