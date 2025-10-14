Mülheim an der Ruhr: Unbekannte brechen in Haus ein und rauben Tresor

45481 MH.-Saarn: Zwei Maskierte brachen am Dienstagmorgen (14. Oktober) in eine Wohnung an der Straße Oemberg ein, überwältigten die Bewohnerin und raubten einen Tresor. Gegen 4:40 Uhr saß die 73-jährige Bewohnerin der Erdgeschosswohnung im Wohnzimmer, als sie ein lautes Geräusch hörte. Zwei maskierte Männer hatten eine Scheibe des Wintergartens eingeschlagen und sich so Zugang zur Wohnung verschafft. Einer der beiden Unbekannten ergriff die 73-Jährige und zerrte sie zu Boden, während der Zweite die Schränke durchsuchte. Aus einem der Schränke entwendete er einen Tresor, woraufhin beide die Flucht ergriffen. Auf der Straße stiegen sie in einen dunklen Kleinwagen und fuhren in unbekannte Richtung davon. In dem Tresor befanden sich unter anderem Bargeld, Schmuck und hochwertige Uhren. Die 73-Jährige blieb unverletzt. Die beiden Tatverdächtigen waren etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Zudem trugen sie Sturmhauben. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /bw

