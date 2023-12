Mülheim an der Ruhr: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Fotofahndung

45470 MH.-Menden-Holthausen: Am 28. April dieses Jahres brachen drei unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus an der Windmühlenstraße ein. Die Polizei sucht nun mit Fotos nach den Tatverdächtigen.

Gegen 16:40 Uhr schlugen drei Unbekannte die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Sie durchwühlten das Haus und entwendeten Goldschmuck. Ein Nachbar filmte die Tatverdächtigen, als sie von der Örtlichkeit mit einem grauen Jaguar flohen. Die Polizei sucht die drei Unbekannten jetzt mit den Aufnahmen.

Die Fotos der Männer und des Fahrzeugs finden sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/123396

Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden./hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell