Mülheim an der Ruhr: Unbekannte brechen in Corona-Schnelltest-Container ein - Kripo sucht Zeugen

Essen (ots) - 45478 MH.-Speldorf: Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in einen Corona-Schnelltest-Container auf einem Parkplatz an der Saalestraße in der Nacht von Montag (7. Juni) auf Dienstag (8. Juni) und bittet Zeugen um Hinweise.