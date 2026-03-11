Mülheim an der Ruhr: Trio tritt nach verbotenem Kfz-Rennen den Heimweg zu Fuß an

Mithilfe hinzugerufener Kräfte fand eine Verkehrskontrolle statt. Den Porsche fuhr ein 24-jähriger Bulgare, den Mercedes ein 23-jähriger Bulgare und den BMW ein ebenfalls 23-jähriger Bulgare. Alle drei sind wohnhaft in Duisburg. Im Porsche befanden sich zudem drei junge Männer im Alter von 16, 18 und 19 Jahren. Vor Ort durchgeführte freiwillige Atemalkohol- sowie Drogenvortests verliefen bei allen Fahrern negativ. Der BMW, der Mercedes und der Porsche wurden sichergestellt, ebenso die drei Führerscheine der Fahrer. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle entlassen. Das Trio erhält jeweils eine Anzeige wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kfz-Rennen (§ 315 d StGB). /aro