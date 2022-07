Mülheim an der Ruhr: Trickbetrüger erneut nach WhatsApp-Masche erfolgreich

45475 MH-Dümpten: Dienstagnachmittag (28. Juni gegen 16:40 Uhr) kontaktierte ein unbekannter Täter einen ahnungslosen 64-jährigen Mann über den Messenger WhatsApp. Der Unbekannte gab sich als Sohn des 64-Jährigen aus und gaukelte vor, Probleme zu haben und Geld zu benötigen. Der 64-Jährige rief zwar noch seinen wahren Sohn an, der allerdings nicht an sein Handy ging. In der Annahme seinem Sohn helfen zu können, entschloss sich der Vater kurzerhand dazu, eine vierstellige Geldsumme auf ein zuvor benanntes Konto zu überweisen.

Nach der Überweisung erreichte er seinen Sohn. Ihm wurde klar, auf eine Betrugsmasche herein gefallen zu sein und verständigte die Polizei.

Gestern Nachmittag (30. Juni) erhielt der 64-Jährige erneut eine Nachricht des Betrügers, in denen er erneut eine Geldsumme einforderte. Dieser Aufforderung kam der 64-Jährige nicht nach.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der dieser Betrugsmasche. Fallen Sie nicht auf fremde Nummern bei WhatsApp rein und überweisen Sie bitte kein Geld an unbekannte Menschen. Kontaktieren Sie in jedem Fall die Polizei, wenn Sie kuriose Nachrichten mit Geldforderungen erhalten. Es handelt sich sehr wahrscheinlich um einen Betrugsversuch!/ViV

