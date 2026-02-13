Mülheim an der Ruhr: Trickbetrüger erbeuten sechsstelligen Betrag von Seniorin - PRÄVENTIONSHINWEISE

Die Mülheimerin nutzte eine sogenannte Trading-App für den Handel von Wertpapieren und ETFs. Auf ihrem Smartphone erhielt sie eine Push-Benachrichtigung, die vermeintlich von der Trading-App versendet worden war. In dieser Nachricht wurde die Seniorin dazu aufgefordert, eine bestimmte Telefonnummer zu wählen. Als sie diese gewählt hatte, wurde sie mit der angeblichen Sicherheitsabteilung des Anbieters verbunden. Der Mitarbeiter erklärte ihr, dass Betrüger ihr Konto und dessen Guthaben verwendet hätten, um Kryptowährung zu erwerben. Um ihr Geld zu retten, solle die Mülheimerin ihr Geld auf ein sicheres Konto transferieren.