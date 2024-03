Mülheim an der Ruhr: Tatverdächtige nach versuchtem Taschendiebstahl festgenommen

45468 MH-Altstadt: Gestern Nachmittag (27. März gegen 16:45 Uhr) hielt sich eine 73-jährige Dame in einem Kaffeegeschäft im Forum an der Hans-Böckler-Straße in Mülheim auf. Nach kurzer Zeit bemerkte die Dame, dass sich eine unbekannte Frau an ihrer Handtasche zu schaffen machte.

Die Unbekannte (28/bulgarisch/ohne festen Wohnsitz in Deutschland) hatte bereits das Portemonnaie aus der Handtasche der Dame genommen und in den Händen gehalten. Auch eine Mitarbeiterin der Filiale beobachtete den Vorfall und schrie die Tatverdächtige an, wodurch sie das Portemonnaie fallen ließ und das Geschäft fluchtartig verließ. Außerhalb der Filiale konnte sie gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Die Tatverdächtige ist auf Grund einer Vielzahl ähnlicher Delikte polizeibekannt und wurde vorläufig festgenommen./ViV

