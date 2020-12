Mülheim an der Ruhr: Täuschten Räuber einen Notfall vor?! Kriminalpolizei ermittelt

Freitagnacht (5. Dezember) um 23:30 Uhr meldete sich ein 35 Jahre alter Mann bei der Leitstelle der Polizei und teilte mit, gerade möglicherweise einen Raub auf sich selbst verhindert zu haben.

Er gab an, um 23:25 Uhr auf der Mintarder Straße in Richtung Mintard gefahren zu sein. Kurz hinter der Einmündung zur Landsberger Straße sah er eine Person am Straßenrand liegen, die sich scheinbar in einer hilflosen Lage befand.

Daher hielt der Mann aus Mettmann sein Fahrzeug an und begab sich zu dem am Boden liegenden Mann. Plötzlich bemerkte er, wie eine weitere Person aus einer Böschung an ihn herantrat und an seiner Jacke zog. Daraufhin drehte sich der 35-Jährige um, schlug mit dem Ellenbogen gegen die Brust des vermeintlichen Räubers der daraufhin von ihm abließ. Er bemerkte dann, dass der Mann von der Straße plötzlich aufgestanden war und auf ihn zulief.

Möglicherweise aufgrund der Gegenwehr ließen die beiden Männer jedoch von ihrem perfiden Plan ab.

Sie unterhielten sich kurz in einer unbekannten Sprache, setzten sich auf einen abgestellten Roller und verließen die Örtlichkeit über den anliegenden Feldweg in Richtung Mendener Brücke.

Durch eine direkt eingeleitete Fahndung nach den beiden Männern, die durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, konnten an der Dohne, Ecke Trooststraße zwei Männer kontrolliert werden. Ob sie im Zusammenhang mit der Tat stehen, konnte vor Ort aber nicht zweifelsfrei geklärt werden.

Die beiden gesuchten Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Zudem sind sie zwischen 160 bis 170 cm groß.

Beide haben eine schlanke Statur und waren dunkel gekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim KK 35 zu melden.

Die Polizei rät: Sollten Sie in eine solche Situation geraten und Sie sind unschlüssig oder haben Angst, dann rufen Sie trotzdem immer den Notruf von Feuerwehr 112 und/oder Polizei 110 an! Dort schildern Sie, wo Sie sich befinden und was Sie beobachten können, damit Rettungskräfte schnellstmöglich helfen können. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell