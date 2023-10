Mülheim an der Ruhr: Streit unter Jugendlichen eskaliert - 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

45478 MH-Speldorf:

Am Dienstagnachmittag (17. Oktober) kam es an der Karlsruher Straße zu einem Streit zwischen zwei Jugendlichen, bei dem ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde. Bruder und Vater des Opfers verfolgten den Tatverdächtigen, stellten ihn und griffen ihn an.

Gestern gegen 17 Uhr kam es auf einem Spielplatz an der Karlsruher Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen. In dessen Verlauf setzte einer der beiden eine Stichwaffe ein, verletzte einen 17-Jährigen aus Mülheim lebensgefährlich und flüchtete.

Der 19-jährige Bruder des Opfers, der dies mitbekommen hatte, verständigte den Vater (51) und verfolgte den Tatverdächtigen. In einem Küchenstudio an der Duisburger Straße stellten Vater und Sohn den Flüchtigen. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zeugen verständigten daraufhin die Polizei.

Die eingesetzten Beamten trafen auf die drei Personen und versuchten sie zu trennen. Sowohl der 19-Jährige als auch der 51-Jährige wehrten sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und wurden schließlich von den Beamten überwältigt.

Kurz darauf wurde der lebensgefährlich verletzte 17-Jährige auf dem Parkplatz eines Supermarkts gefunden. Er wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige ist ein 17-Jähriger mit deutscher und türkischer Staatsangehörigkeit aus Wuppertal. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen versuchten Totschlags./SoKo

