Mülheim an der Ruhr: Streit in der ZUE eskaliert erneut - 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Am Montagmorgen (4. März) ist es in der ZUE an der Parsevalstraße erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Sechs Bewohner sollen auf einen 34-Jährigen eingeschlagen haben. Ein 23-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 9:30 Uhr meldeten Mitarbeiter der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in der Parsevalstraße erneut eine Schlägerei zwischen mehreren Bewohnern.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, war die Auseinandersetzung bereits beendet. An der Unterkunft trafen sie auf mehrere Mitarbeiter und einen 34-jährigen Bewohner (marokkanisch), der bei der Auseinandersetzung verletzt worden sein soll.

Zeugen sagten aus, dass es gegen 9:30 Uhr innerhalb der Einrichtung aufgrund der Auseinandersetzung vom Vortag zu einem Streit gekommen sein soll. Kurz darauf sollen sechs Bewohner auf den 34-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Zudem soll einer von ihnen mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben. Der 34-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen konnten in der Unterkunft angetroffen werden. Es handelt sich hierbei um sechs Männer im Alter von 21, 23, 26, 29 und 33 Jahren (alle afghanisch). Einer von ihnen, der 23-jährige Haupttatverdächtige, wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die sechs Tatverdächtigen./SoKo

