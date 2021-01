Mülheim an der Ruhr: Streit an einem Kiosk mündet in Messerstecherei

Am späten Samstagabend (23. Januar, 23:20 Uhr) gerieten fünf Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren, an einem Kiosk an der Prinzeß-Luise-Straße, in Streit.

Der Streit eskalierte derart, dass einige der Männer Messer zogen und aufeinander losgegangen sind. Hierbei wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt.

Anwohner alarmierten die Polizei, die kurz darauf mit einem größeren Aufgebot an dem Kiosk eintraf. Die Beamten konnte alle Personen antreffen und in Gewahrsam nehmen.

Die Hintergründe des Streits sind noch unklar und Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 0201/829-0 bei der Polizei Essen/Mülheim a.d. Ruhr zu melden. /PaPe

