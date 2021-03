Mülheim an der Ruhr: Streifenwagen verunglückt in Unterführung - zwei Beamte schwer verletzt - Fortschreibung

Essen (ots) - 45468 MH, Innenstadt: Nach den ersten Ermittlungen zum Unfallhergang waren die beiden Polizeibeamten auf dem Weg von einem Einsatzort zurück zur Wache an der Von-Bock-Straße, als der Fahrer aus nach wie vor ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und vor einen Brückenpfeiler prallte. Beide Beamten werden weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Nach dem aktuellen Erkenntnisstand war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Gegen 10:30 Uhr wurden die Verkehrssperrungen wieder aufgehoben. Ein hinzugezogener Statiker der Deutschen Bahn stellte keine schwerwiegenden Schäden an dem Bauwerk fest. / TW