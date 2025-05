Mülheim an der Ruhr: Straßenbahn muss wegen Fußgänger notbremsen - Fahrgast verletzt - Zeugen gesucht

45468 MH.-Altstadt I: Am Montagnachmittag (19. Mai) musste eine Straßenbahn an der Leinweberstraße wegen eines Fußgängers notbremsen, dabei wurde ein Fahrgast (w/81) verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Straßenbahn fuhr gegen 15:20 Uhr auf der Leineweberstraße in Richtung Eppinghofer Straße, als in Höhe der Straße Kohlenkamp ein Fußgänger mit seinem Hund die Straße überqueren wollte. Die Straßenbahn musste notbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Passanten zu verhindern. Daraufhin stürzte eine 81-jährige Frau in der Straßenbahn und wurde dabei verletzt.

Bei dem Fußgänger soll es sich um einen älteren Mann handeln. Dieser lief nach der Vollbremsung der Straßenbahn weiter. Die Polizei sucht nun nach ihm bzw. nach Zeugen.

Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

