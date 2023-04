Mülheim an der Ruhr: Smartphone aus Krankentransportwagen gestohlen - Ortung führt zu Tatverdächtigem

45468 MH.-Altstadt I:

Am Freitagmorgen (14. April, gegen 6:30 Uhr) parkte ein 20-jähriger Rettungssanitäter im Dienst seinen Krankentransportwagen am Eingang eines Krankenhauses in der Wertgasse. Als er kurz darauf zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass sein Smartphone aus dem Innenraum entwendet wurde. Er verständigte die Polizei und teilte mit, dass er sein Handy im Bereich Kirchbergshöhe geortet hätte.

Gemeinsam mit der Polizei suchte er den Bereich ab und ortete das gestohlene Smartphone schließlich in einem Keller in der Gracht. Es befand sich in der Jackentasche eines 68-Jährigen (italienisch). Der Tatverdächtige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Wache genommen./SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell