Mülheim an der Ruhr: Seniorin stößt mit Radfahrer zusammen und stirbt kurze Zeit später an ihren Verletzungen - Zeugen

45479 MH.-Broich: Gestern Abend (8. April) kam es an der Kirchstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer 74-jährigen Fußgängerin und einem jugendlichen Radfahrer. Die Fußgängerin fiel zu Boden und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, an denen sie in der Nacht starb.

Die 74-Jährige war gegen 18:45 Uhr auf der Kirchstraße zwischen Hermannstraße und Teichstraße zu Fuß unterwegs und stieß dort offenbar mit dem Radfahrer zusammen. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde sofort von Ersthelfern und kurze Zeit später von einem Notarzt versorgt. Unverzüglich wurde sie dann in ein Krankenhaus gebracht, wo sie Stunden später starb. Der Jugendliche stand offenbar unter Schock und verließ sein Rad schiebend die Unfallstelle. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten konnten ihn nahe der Unfallstelle antreffen. Er wurde ebenfalls verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

