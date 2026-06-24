Mülheim an der Ruhr: Seniorin durch Schockanruf betrogen - Polizei sucht Zeugen

Gegen 19:10 Uhr erhielt die 85-jährige Mülheimerin einen Anruf. Am Apparat war ei-ne weinende Frau, die schließlich den Hörer an einen vermeintlichen Kommissar weitergab. Dieser schilderte der Seniorin, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun Bargeld übergeben müsse, um eine Haftstrafe abzuwenden. Um 20:45 Uhr erschien der Abholer, ein vermeintlicher Vertreter des Amtsgerichts, und nahm den Schmuck der Seniorin an sich.