Mülheim an der Ruhr: Senior bekam unbemerkt die Hauptrolle in einem Lügentheater zugewiesen- Polizisten stoppen

In seiner Wohnung erhielt ein älterer Mitbürger (81) kurz zuvor den Anruf eines "falschen" Polizisten. Richtig reagierte das Bauchgefühl des Seniors, welches sofort Alarm schlug und ihn vor möglichen Betrügern oder Dieben zu warnen versuchte. Was der Senior nicht ahnte: der "falsche Polizist als Anrufer" hatte sich mit einem umfangreichen Drehbuch, weiteren Schauspielern und Spezialeffekten äußerst gut vorbereitet! Auch der weitere Ablauf, in der sich der Senior plötzlich als Hauptdarsteller wiederfand, ließ ihm keine Möglichkeiten, einen klaren Gedanken zu fassen und das perfide kriminelle Drehbuch zu erkennen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir nur im Groben das gestrige Lügentheater öffentlich schildern!

In diesem Krimimärchen ging es um böse Bankangestellte, die das Geld ihrer Kunden stehlen. Kripobeamte, die dieser Bande gerade dicht auf den Fersen sind, benötigten für die Überführung der Täter auf frischer Tat, die Hilfe des Mülheimer Bürgers. Weitere (falsche) Polizisten kommen bei dem Schmierentheater ebenfalls zum Einsatz, telefonieren mit dem Senior und übermitteln ihm sogar "ihre Telefonnummer" auf sein Display. Dass die angezeigte Polizeinotrufnummer "110" niemals durch die Polizei übermittelt wird- wusste der Senior zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Glücklicherweise endete die unsägliche Aufführung bei den aufmerksamen Mitarbeitern "seiner" Bank, die richtigerweise den sogenannten "Enkeltrick" erkannten und sofort die richtige Polizei unter der Nummer 110 alarmieren. Der Hauptdarsteller und sein Geld konnten deshalb noch am "Tatort" angetroffen und gesichert werden. Ruhig und besonnen dankte eine Polizistin dem hilfsbereiten Mülheimer für seine "polizeiliche Unterstützung", der erst jetzt gewahr wurde, dass er beinahe das Opfer eines Trickbetruges geworden wäre.

Eine erfolgreiche Wiederholung dieses Theaterstücks dürfte nach polizeilichen Gesprächen mit den Bankern und dem Mülheimer Seniors mit großer Sicherheit ausgeschlossen sein.

Wir, die Polizei für Essen und Mülheim, benötigen nicht nur in diesem Fall Ihre Hilfe! Informieren Sie Angehörige, Nachbarn, Freunde oder Patienten angemessen über die zahlreichen Varianten von Trickbetrügern. Potenzielle Opfer sind nicht nur ältere Mitbürger- auch andere Menschen fielen in der Vergangenheit auf die schauspielerischen Talente dieser Betrüger herein! In unseren Wachen halten wir Prospekte mit weiteren Warnhinweisen zur Verhinderung solche Straftaten für Sie bereit./Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4495223 OTS: Polizei Essen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell