Mülheim an der Ruhr: Sechs Verletzte nach Verkehrsunfall mit zwei PKW und einem Radfahrer - Zeugen für Ampelschaltung

Der 65-jährige Fahrer eines grauen Citroen hatte die Aktienstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommend befahren und wollte an der Kreuzung nach links auf die Mellinghofer Straße abbiegen. Dort stieß er mit der 44-jährigen Fahrerin eines grauen Fords zusammen, die die Mellinghofer Straße in Richtung Eppinghofer Straße befuhr. Durch den Aufprall wurde der Ford zurückgestoßen und rollte gegen einen Radfahrer (62), der am Radweg gegen ein Geländer lehnte.

Bei dem Unfall wurden der 65-jährige Fahrer des Citroen, die 44-jährige Fahrerin des Fords sowie die bei ihr mitfahrenden Kinder (9 Monate/5/9) und der Radfahrer verletzt. Bis auf den Radfahrer wurden alle Beteiligten ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 3 sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und vor allem zur Ampelschaltung machen können. Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten./SyC

