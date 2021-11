Mülheim an der Ruhr: Schwerer Unfall auf Radschnellweg - Die Polizei sucht Zeugen

45472 MH-Heißen:

Zu einem schweren Unfall auf dem Radschnellweg kam es Donnerstagmittag (11. November) in Mülheim-Heißen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 12:50 Uhr war eine Radfahrerin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg aus Richtung Mülheim kommend in Richtung Essen unterwegs. In Höhe der Geitlingstraße/Unterführung BAB 40, könnte die Radfahrerin mit dem dortigen Mast eines Verkehrszeichens (VZ 237 - Radweg) zusammengestoßen sein und stürzte. Die 64 Jahre alte Frau verletzte sich bei dem Unfall schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Im Moment ist es unklar, wie es zu diesem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Ein 47-jähriger Mann leistete der Zweiradfahrerin Erste Hilfe. Den Unfall beobachtete er jedoch nicht. Es soll aber ein weiterer Mann am Unfallort erschienen sein, der als wichtiger Zeuge in Betracht kommen könnte. Er war bei Eintreffen der Polizei nicht mehr am Unfallort. Der Ermittler des Mülheimer Verkehrskommissariats bittet ihn und mögliche weitere Zeugen, sich mit der Dienststelle unter der Rufnummer 0201/829-0 in Verbindung zu setzen. / MUe.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell