Mülheim an der Ruhr: Ruhestörung führt zu Festnahmen und der Sicherstellung von Marihuana

Essen (ots) - 45475 MH- Dümpten: Kurz nach Mitternacht (Freitag, 17. April gegen 00:40 Uhr) überprüften Mülheimer Polizisten eine Wohnung an den "Denkhauser Höfe", aus der eine Ruhestörung ausging. Am Einsatzort stellten die Beamten jedoch auch den starken Duft von Marihuana fest, der offensichtlich aus der benannten Wohnung drang. In den Räumen trafen die Beamten auf die 22-jährige Mieterin und zwei männliche Besucher (16 und 23 Jahre). Unterstützt durch "Ted", einem Essener Drogenspürhund, durchsuchten die Beamten anschließend die Wohnung. Neben wenigen hundert Gramm Marihuana stellten sie einige Handys und Dealer typische Gegenstände sicher, bzw. beschlagnahmten diese. Bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen blieben die Beschuldigten in polizeilichem Gewahrsam. Die Erziehungsberechtigten des 16- Jährigen erhielten noch in der Nacht Kenntnis von dem Polizeieinsatz. "Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln" lautet der strafrechtliche Vorwurf, mit dem die Polizei die weiteren Ermittlungen gegen die Beschuldigten betreibt. /Peke