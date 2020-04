Mülheim an der Ruhr: Rollerfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Der 24-jährige Fahrer eines grauen Opel befuhr die Geitlingstraße in Richtung Hänflingstraße. Vor einer Fahrbahnverengung an der Kreuzung Hänflingstraße hielt er an, um entgegenkommende Radfahrer passieren zu lassen. Der hinter ihm fahrende Rollerfahrer (72) konnte offenbar nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel auf. Dabei verletzte er sich und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden./ SyC

