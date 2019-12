Mülheim an der Ruhr: Randalierer griff Polizisten an- Arzt überprüfte später seine Gewahrsamsfähigkeit

Essen (ots) - 45468 MH- Altstadt: Anwohner meldeten am Sonntagmorgen (15. Dezember, 6:20 Uhr), nahe des neuen Kreisverkehrs an der Eppinghofer Straße/ Ecke Bruchstraße, einen randalierenden Mann. Polizisten trafen den laut Schreienden kurz darauf an. Als sie den Randalierer überprüften und um seine Personalien baten, griff der Mann sie an. Seinen Faustschlägen ausweichend, konnte dem Angriff mit einem gezielten Faustschlag begegnet und der Widerstand für kurze Zeit unterbrochen werden. Nur gemeinsam konnte der tretende und beißende Mann niedergerungen und gefesselt werden. Ebenfalls mit körperlicher Gewalt mussten die Polizisten später die angeordnete Blutprobe unterstützen, die ein Polizeiarzt auf der Mülheimer Wache entnahm. Er untersuchte auch die bei dem Widerstand entstandenen Verletzungen des 38-jährigen Mülheimers und stellte die sogenannte "Gewahrsamsfähigkeit" fest. Entsprechend gesichert transportierten die Beamten ihn nach Essen zum Polizeigewahrsam. Die Beamten blieben, nach bisherigem Erkenntnisstand, unverletzt. Der Festgenommene wird den 3. Advent zur Ausnüchterung und zur Beruhigung bei der Essener Polizei verbringen. Ein Richter wird noch am heutigen Tag den Vorgang prüfen. /Peke