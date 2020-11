Mülheim an der Ruhr: Räuber-Duo entwendet 15-Jährigen die "AirPods" - Zeugen gesucht

Zwei 15-Jährige trafen sich am Dienstagabend (25. November) gegen 19:30 Uhr auf einem Schulhof an der Straße "An den Buchen". Plötzlich sind zwei unbekannte junge Männer auf die Jugendlichen zugekommen und forderten, dass die beigeführte Tasche geöffnet werden solle. Der 15-Jährige, dem die Tasche gehörte, weigerte sich. Einer der Tatverdächtigen steckte daraufhin seine Hand in seine Hosentasche und drohte, dass er ein Messer dabei habe und das auch einsetzten würde. Die Jugendlichen nahmen die Drohung sehr ernst und öffneten die Tasche. Der mutmaßliche Räuber durchsuchte diese und fand die Kopfhörer, sogenannte "AirPods". Dieselben führte auch der andere 15-Jährige mit sich. Beide AirPods wurden entwendet. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten. Ein tatsächliches Messer haben die Jugendlichen nicht sehen können.

Die Täter werden wie folgt beschrieben.

1. Täter (womöglich mit Messer bewaffnet) - schwarz/weiße Jogginghose der Marke Nike - dunkle Jacke - gebrochenes Deutsch - auffällig große Augen - Mund-Nase-Schutz - Schwarz/weiße Jogginghose - 2. Täter: - 1,85 m groß - etwas dicker - dunkelhäutig - weißer Pullover - schwarze "Wellensteyn-Jacke" - Cappie - Schwarze Jogginghose - Mund-Nasen-Schutz Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Räuber-Duo. Womöglich haben sie sich schon einige Zeit in der Nähe aufgehalten. Hinweise werden von der Ermittlungsgruppe Jugend (KK31) unter der 0201/829-0 entgegen genommen. /JH

