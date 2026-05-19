Mülheim an der Ruhr: Radfahrerin weicht Auto aus und stürzt - Polizei sucht Zeugen

45478 MH.-Speldorf: Am Montagvormittag (18. Mai) stürzte eine Radfahrerin (58) auf der Karlsruher Straße und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht nach Zeugen für den Unfall. Die Radfahrerin war gegen 11:45 Uhr auf der Karlsruher Straße in Richtung Blötter Weg unterwegs, als ihr etwa auf Höhe der Einmündung Mönchstraße ein Pkw entgegenkam. Die 58-Jährige wich dem Auto aus und stürzte. Anschließend setzten sowohl der unbekannte Autofahrer als auch die Radfahrerin ihre Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /bw