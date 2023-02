Mülheim an der Ruhr: Radfahrer von Pkw angefahren - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

45468 Mh.-Altstadt 1: Am Dienstag, 14. Februar, wurde ein 19-jähriger Radfahrer auf der Friedrichstraße von einem unbekannten Autofahrer angefahren und leicht verletzt. Gegen 11:40 Uhr fuhr der Schüler über die Friedrichstraße, als er kurz hinter der Kreuzung mit der Wilhelmstraße am Hinterrad von einem schwarzen Auto touchiert wurde und stürzte. Der Fahrer des Wagens hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der 19-Jährige fuhr zunächst ebenfalls weiter zu seiner nahegelegenen Schule und berichtete dort einem Lehrer von dem Unfall. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Das zuständige Verkehrskommissariat 3 sucht nun nach Zeugen sowie nach dem flüchtigen Unfallfahrer. Dieser soll etwa 30 bis 50 Jahre alt sein und schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart haben. Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. /bw

