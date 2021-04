Mülheim an der Ruhr: Radfahrer stürzt nach Notbremsung - Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Ein Radfahrer stürzte am Donnerstagmorgen (8. April), im Mülheimer Stadtteil Dümpten, als er eine Notbremsung einleiten musste. Ein Autofahrer flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 5:10 Uhr war der Fahrradfahrer auf dem Radweg der Mellinghofer Straße in Richtung Mannesmannallee unterwegs. An der Kreuzung Mellinghofer Straße/Heifeskamp bog ein neben ihm fahrendes Auto plötzlich nach rechts ab. Eventuell übersah man den vorfahrtberechtigten Zweiradfahrer. Der Radler musste eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Hierbei stürzte der 20-Jährige und zog sich Verletzungen zu. Ein dunkler Opel Astra flüchtete vom Unfallort. Dieser soll vor dem Unfall bereits durch einen aufheulenden Motor sowie einer starken Beschleunigung aufgefallen sein. Die Ermittler des VU-Teams suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und/oder zum Unfallwagen machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

