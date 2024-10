Mülheim an der Ruhr: Radfahrer fährt in PKW und flüchtet - Zeugen gesucht

45476 MH-Styrum:

Am Freitagabend (11. Oktober) ist ein unbekannter Radfahrer auf der Meidericher Straße in das Heck eines Opel Zafira gefahren und anschließend fußläufig geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:30 Uhr fuhr ein 48-jähriger Duisburger mit seinem Opel Zafira auf der Meidericher Straße in Fahrtrichtung Oberhausen. Kurz vor der Steinstraße musste der Opel-Fahrer anhalten, da ein PKW vor ihm einparkte. In diesem Moment fuhr ein unbekannter Radfahrer in das Heck des Duisburgers, beschädigte dessen Rücklicht und stürzte zu Boden.

Der 48-Jährige stieg aus dem Fahrzeug und teilte dem Radfahrer mit, dass er die Polizei verständigen werde. Der Unbekannte war damit nicht einverstanden und flüchtete fußläufig in Richtung Oberhausen. Sein Rad, das er am Unfallort zurückgelassen hatte, wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Meidericher Straße in Höhe der Steinstraße in Fahrtrichtung Oberhausen gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Radfahrer machen können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 1,80 bis 1,85 m groß - Kurze dunkelblonde Haare - Dunkel gekleidet mit grauer Jacke - Russischer oder polnischer Akzent - Verletzung an der linken Hand

Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de/SoKo

