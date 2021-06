Mülheim an der Ruhr: "Projekt S.I.E." und Einsatztrupp Mülheim zerschlagen in Kooperation mutmaßliche Drogenbande in

Das "Projekt S.I.E." sowie der Mülheimer Einsatztrupp sorgen in gemeinsamer Kooperation in der illegalen Szene offenbar für Aufsehen. Am Montag (14. Juni) bestreifte ein "S.I.E."-Team den Stadtteil Styrum. Den Polizisten kam auf einer Straße der Geruch von Cannabis entgegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Quelle nicht zu lokalisieren. Die Mülheimer Polizei ließ nicht locker und zog den hiesigen Einsatztrupp heran, der Sache ebenfalls mit auf den Grund zu gehen. Die Zivilfahnder schauten sich die Gegend an.

Am Dienstagabend (15. Juni) trat ein Mann mit einer Mülltonne auf die Straße. Aus dieser roch man deutlich Marihuana. Die Ermittler schauten nach. Sie entdeckten unter anderem Reste dieses Rauschgifts. Jetzt ging alles ganz schnell. Der Kriminaldauerdienst regte einen Beschluss zur Durchsuchung des vermeintlichen Tatobjekts an. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die Maßnahme an. Den Polizisten öffnete man auf klingeln. In dem Einfamilienhaus trafen sie auf vier Männer. In der ersten und zweiten Etage fanden die Einsatzkräfte mehrere hundert Marihuana-Pflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien sowie eine hohe Bargeldsumme. Die Räumlichkeiten scheinen die Tatverdächtigen professionell und ausschließlich für die Aufzucht von Cannabis genutzt und mit dem notwendigen Equipment ausgestattet zu haben. Die Polizei nahm das Quartett vorläufig fest.

Der Leiter der Polizeiinspektion Mülheim, Polizeioberrat Alexander Prim, äußerte sich zu dem Einsatz positiv: "Ich freue mich sehr, dass die akribische und engagierte Arbeit der Kolleginnen und Kollegen des Projekts S.I.E. zu einem großen Ermittlungserfolg geführt hat. Neben diesen sind jedoch auch die vielen kleinen und alltäglichen Nadelstiche, die mein Team gegen auffällige Einzelpersonen und Personengruppen setzt von hoher Bedeutung für die objektive und subjektive Sicherheit."

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das "Projekt S.I.E." existiert in der Polizeibehörde seit 2018. Eine Sondergruppe Mülheimer Polizisten schaut insbesondere in Styrum, der Innenstadt und in Eppinghofen noch genauer hin, da wo es bereits Ärger gibt oder droht zu entstehen. Dadurch soll das Sicherheitsgefühl der Bürger*innen in den Stadtteilen gestärkt werden. / MUe.

