Mülheim an der Ruhr: Polizei sucht Zeugen nach Tankstellenüberfall

Essen (ots) - 45476 MH-Styrum: Nach einem Raubüberfall mit Messer auf eine Tankstelle an der Oberhausener Straße heute Morgen (Freitag, 3. Januar) sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 4:30 Uhr meldete sich die 34-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle beim Notruf der Polizei und teilte mit, soeben von einem unbekannten Mann überfallen worden zu sein. Der Räuber betrat mit den Worten "Überfall" die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld aus der Kasse. Mit dem Bargeld und weiterer Beute (Zigaretten) flüchtete der Täter daraufhin in Richtung Mülheimer Innenstadt. Als die Kassiererin den Notruf wählte, bemerkte sie ein Fahrzeug, das aus der Roonstraße in Fahrtrichtung Dümptener Straße fuhr. Ob es sich hierbei um ein Fluchtmittel handelt oder aber von einem möglichen Zeugen gefahren wurde, ist derzeit unbekannt. Daher sucht die Polizei den Fahrer des unbekannten Fahrzeugs und bittet ihn, sich beim Raubdezernat zu melden. Der Räuber wird von der Zeugin wie folgt beschrieben: Er soll zirka 1,8 Meter groß und um die 20 Jahre alt sein. Der Unbekannte hat eine pummelige Statur und trug bei der Tatbegehung eine hellbraune Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie ein schwarzes Halstuch. Er sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)