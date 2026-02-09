Mülheim an der Ruhr: Polizei nimmt mehrere mutmaßliche Einbrecher fest

Gegen 20:10 Uhr beobachtete eine Anwohnerin wie zwei Männer den Garten des Hauses gegenüber betraten. Einer der Männer war vorher bereits die Straße auf- und abgelaufen und der Zeugin durch sein verdächtiges Verhalten aufgefallen. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, flohen zwei Verdächtige aus dem Garten. Einer (23 Jahre, serbisch) konnte mithilfe eines hinzugerufenen Hubschraubers, in der Nähe des Grundstücks, in einem Gleisbett gefunden und vorläufig festgenommen werden.