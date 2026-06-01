Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen sucht Zeugen nach Verkehrsunfall an der Bülowstraße

Seine 60-jährige Beifahrerin aus Mülheim wurde leicht verletzt, der 65-Jährige blieb unverletzt. Die Kinder fuhren auf ihren Fahrrädern davon. Sie werden durch Zeugen und den Mülheimer wie folgt beschrieben: Zwei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren, wobei der Jüngere einen blauen Helm getragen haben soll. Sie waren auf für sie viel zu kleinen Fahrrädern, möglicherweise der Marke "Pucky", unterwegs. Nach dem Unfall fuhren die Jungen in Richtung Michaelstraße.