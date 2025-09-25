Mülheim an der Ruhr: Polizei ermittelt nach PKW-Brand - Zeugenaufruf

MH-Heißen: Heute Morgen (25. September) stand ein Dacia Duster an der Wienenbuschstraße im Vollbrand. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

In den frühen Morgenstunden, gegen 1:30 Uhr, alarmierten Anwohner im Wienenbusch die Feuerwehr und meldeten einen brennenden PKW. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen stand ein Dacia Duster im Vollbrand. Durch die enorme Hitze, wurden zwei weitere PKW beschädigt.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen sicherte die Kriminalpolizei Spuren am Tatort. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Brandursache unklar. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen.

Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich Wienenbusch beobachtet haben oder Hinweise zu der Entzündung des PKW geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

